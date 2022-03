x x

ROVELLO PORRO – Grande mobilitazione di uomini e mezzi oggi pomeriggio nella bassa comasca per l’incendio scoppiato sul tetto di una villetta nella zona di via Luganese. Dal tetto dell’abitazione si è alzata nel pomeriggio di oggi martedì 8 marzo una colonna di fumo scuro visibile fin da Saronno.

Sul posto sono accorsi un’autoscala dei vigili del fuoco, un’autopompa ed a scopo precauzionale anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa Areu. Secondo una prima ricostruzione l’incendio si è sviluppato da una canna fumaria. Le fiamme prima di essere domate hanno divorato circa 20 metri quadrati di tetto. L’abitazione sottostante non è agibile. Al momento non si segnalano feriti.

Sono una settimana fa a Rovello un grave incendio tetto si era verificato in via Parini.

(per le foto si ringraziano i lettori per l’invio a ilSaronno)

(articolo aggiornato alle 18 del 08.03.2022)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn