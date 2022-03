x x

ROVELLO PORRO – Dopo circa un’ora e mezza di lavoro i vigili del fuoco accorsi in forze in via Parini alla periferia di Rovello Porro hanno domato le fiamme che si era sviluppate nel sottotetto di una villetta, nell’area di campagna, ma anche residenziale visto che ci sono diverse abitazioni, che si trova nei pressi del confine con Saronno.

L’allarme era scattato alle 16 odierne, quando dalla villetta si era alzata una colonna di fumo, e dal sottotetto uscivano fiamme ben visibili. I pompieri sono intervenuti con 4 mezzi e dunque parecchi uomini, che sono riusciti a mettere sotto controllo la situazione e via via a spegnere i vari focolai. Ora gli accertamenti tecnici per comprendere le cause dell’accaduto e anche potere compiere una prima stima dei danni.

Nel corso delle operazioni di spegnimento non si sono registrati ferito o intossicati per il fumo.

(foto: i pompieri sul posto alla villetta di via Parini a Rovello Porro dove oggi si è sviluppato l’incendio)

