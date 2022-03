x x

CARONNO PERTUSELLA – Raduni nazionali giovanili: “Le nostre ragazze Alessia Vergna, Elisa Thi Thai Morlacchi, Sveva Mariotti, Eleonora Cesena e Giorgia Grombi convocate per i raduni di Pianoro con la nazionale under 15”. Ad annunciarlo sono i dirigenti della Rheavendors Caronno.

Si legge in una nota della Fibs, Federazione italiana baseball e softball: “Il 12 e 13 marzo le categorie U15, U18 e U22 della Nazionale Italiana di softball si sottoporranno ai test atletici sul diamante di Pianoro. Al via dunque la stagione 2022 per le categorie giovanili della Nazionale di softball: sul diamante di Pianoro (Bologna) si terranno i test atletici per le categorie U15, U18 ed U22. Sabato 12 marzo saranno le ragazze U15 a sottoporsi ai test, mentre domenica 13 marzo sarà la volta delle categorie U18 ed U22″.

(foto: le giocatrici del club caronnese convocate ai raduni della Nazionale italiana under 15 che sono previsti a Pianoro nel Bolognese)

