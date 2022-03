x x

LIMBIATE – Accoltellamento la scorsa notte a Limbiate: l’allarme è scattato alle 4.15 quando in via Trieste sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desio ed è arrivata l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, poi affiancata dall’auto-infermieristica. Il tutto per soccorrere una donna di 50 anni, di cittadinanza italiana, che appariva in condizioni critiche. E’ stata stabilizzata e quindi è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata.

Ancora tutti da chiarire i contorni dell’accaduto: al momento dell’intervento delle forze dell’ordine la donna si sarebbe trovata in strada, nella zona residenziale che si trova non lontano dal centro cittadino. Sul posto non è stata trovata l’arma con la quale è stata ferita, presenta lesioni d’arma da taglio alla testa ed alla schiena.

Cittadini svegliati dalle urla

A dare l’allarme erano stati gli abitanti nella zona, svegliati di soprassalto nel cuore della notte, sentendo delle urla provenire dalla strada. Al loro arrivo sul posto i carabinieri hanno però trovato unicamente la donna, in gravi condizioni. Si trovava nei pressi dell’incrocio con via Saragat.

(foto archivio)

03032022