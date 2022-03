x x

RESCALDINA – Rapina all’orario di chiusura in un supermercato di Rescaldina. Il colpo è stato messo a segno nella serata di mercoledì ma i primi dettagli sull’accaduto sono stati resi noti solo ora.

Cosa è successo esattamente? Secondo una prima ricostruzione un rapinatore solitario è entrato in azione poco prima delle 20. Ha atteso che gli ultimi clienti uscissero e quindi è entrato nel punto vendita di via Gramsci.

Aveva il volto coperto da mascherina e cappello ma ovviamente in tempo di covid nessuno ci ha fatto molto caso. Quando è arrivato alla cassa ha estratto quella che sembrava una pistola e ha minacciato il personale in cassa. Suberato lo smarrimento la cassiera ha preso il denaro in cassa e l’ha consegnato all’uomo. Prese le banconote è corso fuori dal punto vendita e hai presenti è sembrato che fuggisse a piedi.

Secondo i primi accertamenti contabili il bottino si aggirerebbe intorno agli 800 euro. il personale ha subito contattato le forze dell’ordine ed in pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Legnano.

