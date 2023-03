x x

LIMBIATE – Condanna a 12 anni di reclusione per il 55enne, muratore a Bari, che lo scorso la mattina presto del 3 marzo 2022 aveva accoltellato la moglie per la strada a Limbiate, dove la donna si era trasferita dopo che la loro relazione era finita. Il fatto era successo in via Trieste: la malcapitata era appena uscita di casa per raggiungere la propria auto e recarsi al lavoro. Era rimasta ferita, poco dopo erano accorsi i carabinieri che nelle immediate vicinanze avevano trovato l’aggressore, che era stato quindi subito arrestato da parte delle forze dell’ordine.

La donna era stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale, ma poi era riuscita a riprendersi.

