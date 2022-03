x x

LIMBIATE – Ha voluto ringraziare su Facebook tutti quelli che si sono preoccupati per lei: il riferimento va alla donna accoltellata dall’ex marito a Limbiate.

Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in particolare la signora che ha chiamato i carabinieri, salvandomi la vita. Sono una leonessa e sono quasi fuori pericolo. Grazie a tutti

Così ha scritto la limbatese sul popolare social network, dunque rassicurando amici, conoscenti e tutti quelli che aveva seguito con apprensione la vicenda che l’aveva vista involontaria protagonista.

La donna era stata accoltellata dal marito, dal quale si stava separando. I carabinieri della Compagnia hanno intanto chiarito tutti i contorni della vicenda, ed arrestato l’autore dell’accoltellamento. Da una prima ricostruzione della dinamica l’uomo, che vive abitualmente a Bari, aveva atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la donna uscisse di casa per recarsi al lavoro aggredendola di spalle, per poi infierirle diverse coltellate alla schiena. La donna wea stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Monza.

