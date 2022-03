x x

CARONNO PERTUSELLA – Ventisettesima giornata di campionato che propone per la Caronnese la trasferta di Saluzzo, si gioca sabato pomeriggio dalle 14.30. Una trasferta lunga e insidiosa… con il rischio di avere tutto da perdere. I granata, infatti, sono ultimi in classifica con dodici punti, reduci sì dal pareggio di Casale ma anche a nove punti dai playout.

Manuel Scalise: “Rispettare l’avversario ma dipende tutto da noi”

Il mister della Caronnese chiede ai suoi ragazzi di non abbassare la guardia in vista della partita di sabato: “Rispettiamo il Saluzzo ma dipende tutto da noi. Abbiamo lavorato in settimana in preparazione di questa gara e vogliamo prenderci i tre punti. Contro il Fossano abbiamo fatto una prestazione ma servono gol e punti perché servono quelli per raggiungere il nostro obiettivo”, le parole di Manuel Scalise. In una settimana che vedrà i nostri ragazzi impegnati anche mercoledì a Tortona per la gara di Coppa Italia e poi in casa contro il Gozzano domenica prossima.

Gli avversari – Il Saluzzo

Ultima in classifica, solo due vittorie in campionato, ma capace di pareggiare al Palli di Casale Monferrato. Certo i numeri non parlano in favore della formazione granata, fanalino di coda con 12 punti all’attivo. Peggior attacco del girone (13 gol in 25 partite) e seconda peggior difesa al pari della Lavagnese, dietro solo al Fossano. Pochi gol segnati, 4 dei quali dal giovane Giacomo Gaboardi. All’andata, però, il Saluzzo si prese un punto (2-2) grazie alla doppietta di Marc Lewandowski. Tre i precedenti totali, lo scorso anno in entrambe le occasioni vinse la Caronnese. A Saluzzo grazie al rigore di Stefano Banfi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

04032022