Caronno Pertusella, stavolta ci siamo: al varo il progetto per rifare il tetto del palasport

CARONNO PERTUSELLA – Al via nel giro di un mese il cantiere per il rifacimento della copertura, colabrodo, del palazzetto dello sport di via Europa a Caronno Pertusella. Si tratta di un intervento atteso da molto tempo, e le opere già definite e finanziate dal Comune non sono sinora mai partite a causa di una serie di problemi, che hanno reso necessaria anche una revisione ed adeguamento del progetto.

La spesa prevista è di circa mezzo milione di euro, obiettivo da parte dell’Amministrazione comunale quello di tornare ad avere una piena agibilità della struttura, che è la casa delle società cittadine di basket e volley (la Ets Rossella Caronno è prima in classifica nella serie B maschile) e che, quando piove, devono cercarsi spazi alternativi perchè l’area spogliatoi ed anche il campo finiscono per allagarsi.

(foto: uno dei tanti allagamenti al palasport di Caronno Pertusella. E’ successo anche di recente)

04032022