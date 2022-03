Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo non perde un calpo, pari Rovellasca, ko Turate

LOMAZZO – La capolista Esperia Lomazzo non perde un colpo: vittoria 3-0 oggi in trasferta sul campo del modesto Fenegrò, a segno Bancora, Grassi ed il “solito” Drago. Solo un pari, in trasferta, per l’inseguitrice Rovellasca 1910 fermata sull’1-1 dall’Albavilla (gol di Riolo per gli ospiti) mentre la Salus Turate ha perso in trasferta 3-1 in casa del Monnet Xenia, a Fino Mornasco.

Risultati 22′ giornsta: Albate Hf-Portichetto Luisago 3-3, Menaggio-Montesolaro 2-2, Cantù San Paolo-Guanzatese 1-1, Fenegrò-Esperia Lomazzo 0-3, Monnet Xenia-Salus Turate 3-1, Tavernola-Ardita 0-2, Albavilla-Rovellasca 1-1. Classifica: Esperia Lomazzo 45, Ardita 37, Rovellasca 1910 34, Menaggio 33, Monnet Xenia 32, Portichetto 29, Guanzatese 28, Cantù San Paolo 24, Albate Hf 20, Montesolaro e Albavilla 17, Salus Turate 11, Fenegrò 5, Tavernola 1.

(foto archivio: il giocatore Filippo Riolo del Rovellasca 1910)

06032022