ORIGGIO – Primo tempo che illude i padroni di casa di poter fermare la seconda classificata del girone ma il Limbiate rifila 4 reti agli avversari nei 45 minuti successivi, forse anche grazie alla mossa del mister del Limbiate Corsaro che nel secondo tempo fa entrare Ponti che farà una doppietta sbloccando il match.

Doppietta di Macchi che non basta ai padroni di casa per pareggiare il risultato finale che termina 2-4 e dunque arriva un’altra sconfitta per l’Airoldi che resta così nella zona bassa della classifica con soli 11 punti. Tre punti invece importanti per la squadra ospite che grazie ad essi si avvicina sempre di più alla capolista.

Aldo Falgares

AIROLDI ORIGGIO – Asd LIMBIATE 2-4

AIROLDI ORIGGIO: Celano, Valnetino(15’ st Passer), Pista(8’ st Colombo), Ceriani, Duva, Signò(34’ st Castelli), Macchi, Dattolo, Raschilla(16’ st Di Maio), Macchi, Souaf. A disposizione: Altimari, Ilardi, Bianchi M, Bianchi A. All: Papeo.

ASD LIMBIATE: Frau, Boschetti, Strada, Moratti(21′ st Ronchi), Peraro, Malinverni, Bottari(29′ st Zanco), La Mastra, Busso(1′ st Ponti), Anselmi(38′ st Oldani), Betti(45′ st Comi). A disposizione: Capparelli, Perillo, Comi, Gallo. All: Corsaro.