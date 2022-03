x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Saronno Servizi circa le campagne di solidarietà per la popolazione ucraina.

In questo momento di grande emergenza umanitaria e in queste ore di forte tensione per i bombardamenti in corso in Ucraina, non possiamo restare indifferenti a quanto sta accadendo a una popolazione che come noi, ha vissuto già due anni di pandemia a causa del Covid. Nella consapevolezza di essere deboli di fronte all’assurdità di questa guerra, vogliamo stringerci più vicino alle famiglie ucraine, che hanno molti familiari che da anni vivono in Italia e anche nella nostra città di Saronno. In occasione della Settimana Internazionale della Donna il nostro pensiero va in particolar modo alle donne e a tutti i bambini ucraini: intendiamo dare loro tutto il sostegno possibile e, insieme alla nostra Amministrazione Comunale, tendiamo una mano a tutte le associazioni che si sono attivate per l’invio di aiuti in Ucraina.



Ecco le iniziative che stiamo portando avanti per la popolazione Ucraina: raccolta dei farmaci e di materiali di pronto soccorso tramite le nostre farmacie comunali: sono stati creati punti di raccolta presso la Farmacia 1 di Via Manzoni, la Farmacia 2 di Via Valletta e la Farmacia 3 di Solbiate Olona (Centro Commerciale Le Betulle); illuminazione della nostra Piscina con i colori della bandiera ucraina: durante le ore serali le luci al Led dell’impianto natatorio proietteranno i colori blu e giallo dell’Ucraina a sostegno delle richieste internazionali provenienti da tutto il mondo che invocano la fine della guerra. Inoltre in occasione della Festa della Donna, la piscina comunale di via Miola promuoverà una giornata di raccolta e donazione speciale: tutto il ricavato degli ingressi in piscina effettuati durante la giornata dell’8 marzo verrà devoluto come donazione a “Rete rosa”, associazione saronnese che tutela i diritti delle donne.



“Ci uniamo nel sostegno alla popolazione ucraina e nella lotta contro la guerra e contro la violazione dei diritti di tutte le popolazioni e delle fasce più deboli, come le donne e i bambini. In occasione della giornata della donna, il nostro pensiero non può che andare a tutte le donne ucraine e a tutte le donne nei territori di guerra che vivono ogni giorno momenti di grande paura e dolore” – ha dichiarato Cesare Fusi, Amministratore Saronno Servizi Ssd”.

(foto d’archivio)

