SARONNO – Sabato 11 giugno, dalle 13.30 alle 19.30, in piazza Libertà a Saronno, Rete Rosa festeggia il suo decimo compleanno con tutti coloro che l’hanno accompagnata dal 2012 ad oggi: Istituzioni e Associazioni, sostenitori e partner, soci e simpatizzanti, amiche e amici.

Sarà un evento speciale con una doppia iniziativa, volta come sempre a sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere e sostenere le attività del Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno.

La prima proposta riguarda un annullo filatelico dedicato all’Associazione. Il personale di Poste Italiane, presente quello stesso pomeriggio in piazza con Rete Rosa, offrirà a tutti l’opportunità di diffondere un messaggio originale contro la violenza sulle donne, donando o spedendo una cartolina affrancata e annullata al momento. Il progetto Manda un messaggio contro la violenza rappresenta un’occasione unica, perché la cartolina e il timbro per l’annullo sono stati creati appositamente da Rete Rosa per il suo decennale.

Nella stessa giornata l’associazione riporta in piazza anche la sua storica iniziativa: Ciliegie per tutti! Una tira l’altra… Una salva l’altra. La proposta suggerisce quanto è importante che l’impegno di ciascuno si faccia sempre più profondo e consapevole, perché contro la violenza sulle donne ciò che conta è far rete insieme a Rete Rosa.

“Vi aspettiamo – spiegano dal sodalizio – in tanti per festeggiare insieme a noi i nostri primi 10 anni di attività sul territorio!

Mantenere attivo e vivo il Centro Territoriale Antiviolenza, uno spazio d’ascolto e tutela che ad oggi ha accolto e supportato più di 600 donne vittime di violenza, è fondamentale, per continuare a costruire un mondo in cui le donne possano essere libere da ogni pregiudizio, imposizione, discriminazione e violenza e perché un futuro senza paura cominci oggi, anche a Saronno e nel Saronnese”.

Cos’è Rete Rosa

Il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa svolge attività finalizzate a prevenire e contrastare la violenza intra ed extra familiare sulle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking) e la violenza assistita operando in sinergia con la rete dei servizi del territorio, garantendo in forma gratuita i seguenti servizi: assistenza telefonica; ascolto; accoglienza e presa in carico in sede; assistenza sociale; consulenza e assistenza psicologica alle donne e ai loro figli minori; gruppi di Auto Mutuo Aiuto; supporto educativo alla genitorialità individuale e di gruppo; mediazione linguistico-culturale; consulenza e assistenza legale; inserimento in strutture di ospitalità; orientamento all’autonomia abitativa e al lavoro in collaborazione con i servizi presenti sul territorio; collaborazione con l’Osservatorio Regionale Antiviolenza; consolidamento della rete interistituzionale, attualmente comprendente gli ambiti di Busto, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo.