SARONNO – Dodici gabbie cilindriche, dodici donne in cerchio all’interno di esse, “Gabbie tutte differenti l’una dall’altra, come le storie di violenza che ognuna di esse simbolicamente subisce”, sette rintocchi, ad ognuno di essi, se ne aggiunge una, fino ad arrivare ad una fila di sette donne dietro ogni gabbia. Circa 100 sono le donne in totale all’interno di questo tableau vivant. Circa 100 è il numero di donne del circondario saronnese che ogni anno si rivolge a Rete Rosa per denunciare abusi e violenze da parte dei propri partner. Circa 100 sono le donne vittime di femminicidio in Italia fino ad oggi.

Il quadro vivente, ha preso forma questa mattina in piazza Libertà, alle 10.30 circa, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il titolo della manifestazione (“Guarda! Vedi?”) “È volto a far luce per riflettere su una realtà ancora troppo sfuggente e oscura nelle sue radici più profonde.”

Il quadro vivente è stato ideato dall’artista arte-terapeuta Grazia Giani, che a Saronno aveva già creato, anche in questo caso per Rete Rosa, la mostra “Rita da Cascia, la santa protettrice delle donne malmaritate”, che l’anno scorso a maggio ha riscosso un notevole successo di partecipazione da parte della cittadinanza e delle Scuole, l’evento di oggi è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale, erano presenti però solamente il Sindaco e l’assessore Franco Casali.

Da Rete Rosa è poi stato posto l’accento sulla “Volontà di coinvolgere e sensibilizzare la città e il territorio fuori dagli schemi celebrativi e retorici che la ricorrenza annuale rischia talvolta di richiamare. (…) È un vedere collettivo quello che occorre sviluppare e far emergere, perché solo illuminando il fenomeno della violenza di genere nella giusta prospettiva civile, culturale e sociale potremo aprirci ad una riflessione che ci permetta di prospettare un’efficace azione di contrasto e sradicamento del fenomeno, rifuggendo da soluzioni facili, frettolose e mistificanti.”

Negli ultimi giorni ci sono state diverse iniziative in città dal flash mob organizzato in piazza San Francesco all’incontro di ieri sera a Villa Gianetti.

