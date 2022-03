x x

SARONNO – Tamponamento fra due automobili oggi alle 17.50 in via Novara a Saronno; una donna di 45 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata con una ambulanza del Sos Uboldo all’ospedale cittadino, non è apparsa in gravi condizioni.

Alle 10.30 sempre a Saronno, in piazza San Francesco, un uomo di 76 anni è rimasto contuso per una caduta accidentale ed ha concluso la mattinata all’ospedale per essere visitato e medicato.

Questo pomeriggio alle 18 al bivio dell’autostrada A8 a Origgio, in direzione Milano, in un incidente stradale è rimasto contuso un 22enne. E’ arrivata una ambulanza della Misericordia Arese ed il ragazzo è stato medicato direttamente sul posto.

Oggi a Mozzate un giovanissimo ciclista è stato investito: si tratta di un ragazzino di 13 anni, sinistro si è verificato in via Limido alle 18 e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce azzurra. Il igovane è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

