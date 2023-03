x x

CASTELLANZA – Due morti sul colpo e un ferito portato in elisoccorso al Niguarda dopo essere stato rianimato sul posto a cui si aggiungono altri 10 feriti. È il bilancio del tragico incidente avvenuto stamattina, domenica 26 marzo, alle 11 lungo l’A8 Milano-Varese in direzione Milano. Lì’impatto è avvenuto tra Castellanza e il bivio con l’A9 Lainate-Chiasso coinvolti 4 veicoli.

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe iniziato con un tamponamento in seconda corsia

Rapida e massiccia la mobilitazione dei soccorsi: sei ambulanze, un’automedica e un elicottero oltre a mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Ovviamente è stata chiuso il tratto di autostrada per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’arteria.

Alle 12,30 la situazione era ancora critica con 4 chilometri di coda in direzione di Milano e poco meno in direzione di Varese soprattutto per i mezzi che rallentavano per cercare di capire cosa fosse successo.

Alle 15 circa, sulla A8 Milano-Varese, terminati i rilievi da parte della polizia stradale, è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano.