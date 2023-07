x x

ORIGGIO / SOLARO – Tris di incidenti oggi sulle strade locali. Alle 5.45 intervento di carabinieri, auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Saronno nella vicina Solaro, in via Roma, per una automobile uscita di strada. E’ stato soccorso il conducente, di 33 anni, che è stato medicato direttamente sul posto, non aveva riportato gravi conseguenze.

Poco prima, a Limbiate, in via Pusterla a Limbiate, alle 3.30 intervento di carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza della Croce bianca per un tamponamento fra due automobili, un uomo di 42enne è stato trasportato all’ospedale di Desio, non in pericolo di vita.

All’altezza dello svincolo fra autostrada A8 ed A9 all’altezza di Origgio alle 10.40 per un incidente sono intervenute polizia stradale, e le ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Tre le persone con lievi contusioni che hanno avuto bisogno di cure, si tratta di una donna di 29 anni, una di 46 nani e di un uomo di 87 anni.

13072023