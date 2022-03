x x

CASTELLANZA – Ha ripercussioni sul traffico anche nel Saronnese il grave incidente stradale che ha bloccato l’autostrada A8 all’altezza di Castellenza. Il sinistro si è verificato alle 17.30 sulla A8 nel tratto Busto Arsizio-Castellanza, in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento l’autista di un furgone ha infatti perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto il conducente e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Si segnalano forti disagi alla circolazione.

Il ferito è un uomo di 50 anni, non è apparso in gravi condizioni.

Per effetto dell’incidente sono segnalate code di tre chilometri in entrambe le direzioni di marcia.

(foto: alcune fasi dei soccorsi)

