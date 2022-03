x x

VARESE – “Di fronte alle violenze perpetrate dalla Russia nei confronti del popolo ucraino è doverso prendere una posizione, ferma e decisa. Per questo motivo sono orgoglioso che il consiglio regionale, attraverso l’approvazione all’unanimità di una mozione, condanni l’aggressione russa e sostenga la causa ucraina, riconoscendone il diritto alla piena sovranità e integrità territoriale”. Lo ricorda il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Partito democratico.

La Giunta si impegna, tra le altre cose, a assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino, a convocare un tavolo con le università e le scuole lombarde per accogliere studentesse e studenti ucraini, a predisporre un piano sanitario urgente per la somministrazione di cure sanitarie gratuite a coloro che arriveranno dalla zona di guerra in Lombardia e a favorire i ricongiungimenti familiari dei minori che hanno i propri parenti nella nostra regione.

(foto: il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Pd)

11032022