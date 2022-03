x x

CARONNO PERTUSELLA – Black out notturno a Caronno Pertusella, con situazione a “macchia di leopardo” in particolare nelle aree vicine all’ex statale Varesina, dalle 23.30 in avanti nel corso della nottata. E subito è iniziato anche il tam tam sui social network. Con segnalazioni da viale 5 giornate a via San Pietro, dove la corrente nella prima parte della nottata andava e veniva, poi in via Piave e via Bergamo. In base a quanto si apprende da e-distribuzione, che si occupa della distribuzione della corrente elettrica, proprio alla periferia di Caronno Pertusella si è verificato un guasto, che si è verificato per la precisione alle 23.10, interessando circa 151 utenti.

L’ultimo episodio a Caronno Pertusella si era verificato ad inizio novembre scorso quando per un guasto ad una cabina elettrica proprio in via 5 giornate erano rimaste senza luce circa 400 utenze.

(foto archivio)

11032022