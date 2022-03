x x

CISLAGO – Presidi, anche in borghese, delle forze dell’ordine per identificare i bulli. La ricetta del sindaco Stefano Calegari per affrontare il fenomeno del bullismo nella zona della stazione ferroviaria ha iniziato a dare i primi risultati. A fare il punto, un primo bilancio, è stato lo stesso primo cittadino durante l’ultimo consiglio comunale.

Del fenomeno si è parlato molto negli ultimi mesi sia in paese sia sui social per la presenza di alcuni ragazzi che bullizzavano i coetanei facendosi consegnare il denaro che avevano con sè o il cellulare.

Gli accertamenti di polizia locale e carabinieri hanno permesso di identificare i bulli, giovanissimi tra i 13 e i 18 anni nessuno residente in paese. Un intervento che oltre a fare tirare un sospiro di sollievo alle giovani vittime è stato apprezzato anche dai viaggiatori che utilizzano lo scalo ferroviario cittadino a cui non è sfuggita la presenza della polizia locale apprezzatissima soprattutto in orario serale.

L’idea è dunque quella di continuare sul doppio fronte di un intervento mirato sul fenomeno del bullismo, anche grazie al rapporto che gli agenti stanno creando coi giovanissimi cislaghesi, e uno più di monitoraggio sulla stazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn