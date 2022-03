x x

SARONNO – Non correrà più interamente lungo via Roma la ciclabile pensata per garantire un percorso sicuro per chi pedala tra Saronno e la vicina Solaro. A spiegare gli ultimi sviluppi del progetto, ereditato dalla passata amministrazione , l’assessore Franco Casali a latere della conferenza stampa dedicata al bilancio di previsione.

“Analizzando il progetto abbiamo visto che far correre la pista ciclabile lungo via Roma era costoso per gli interventi da realizzare (ad esempio sulla recinzione dello stadio) ma anche pericoloso e così abbiamo studiato un’altra soluzione”. In sostanza la ciclabile partirà da via Roma intersezione con via Miola correrà sul lato nord (dove ci sono i parcheggi e le attività commerciali ndr) fino all’altezza della parrocchia della Regina Pacis. “Qui entrerà in via Vecchia per Solaro dove sarà necessario rivedere la sosta (al momento è su entrambe le carreggiate) e dove sarà previsto il limite a 30 chilometri all’ora”.

“Abbiamo già provveduto ad informare delle novità l’amministrazione di Solaro con cui è stato trovato il pieno accordo – conclude l’assessore – si stanno concludendo i rilievi. Il cantiere potrebbe aprirsi a breve”.

(foto da google maps)

