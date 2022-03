x x

SARONNO – Ha suscitato sconcerto la rapina di cui è stata vittima una 64enne mercoledì al termine del mercato cittadino. A Preoccupare non solo la violenza del colpo ma anche l’audace del malvivente che ha agito in una via piena di gente.

Flash mob delle scuole elementari in piazza contro la guerra. Sul fronte delle donazioni Casa di Marta fa il punto per settimana prossima.

A Caronno 150 famiglie senza corrente elettrica, black out a macchina di leopardo.

Una birra per aiutare la popolazione ucraina. A Caronno.

