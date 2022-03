x x

CISLAGO – “Ci segnalano che stanno circolando in rete false e-mail, inviate da indirizzi di posta elettronica apparentemente riconducibili agli indirizzi email comunali, ad esempio “Eventi Cultura-Comune di Cislago”, contenenti allegati con estensione .zip. Si tratta di email spam e phishing, che probabilmente contengono virus, non inviate dagli indirizzi e-mail dell’ente comunale”. A mettere in guardia i cittadini sono i responsabili dell’Amministrazione civica cislaghese.

Invitiamo, dicono dal Municipio, “a prestare la massima attenzione nel caso si ricevano e-mail simili, soprattutto se contenenti file .zip, che consigliamo di non aprire. Si ringrazia per la collaborazione”. Dunque, da parte del Comune l’invito è quello alla massima prudenza.

