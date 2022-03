x x

ORIGGIO – Passeggiava nell’area verde di Origgio ma alla vista dei carabinieri ha tradito un certo nervosismo che ha spinto i militari ad effettuare una perquisizione. Così è finito nei guai un 39enne residente a Rovellasca l’altra sera, giovedì 17 marzo. Poco prima delle 22 l’uomo è stato fermato e perquisito nella zona di via per Lainate. Addosso aveva 12 sigarette modificate con hashish.

E non solo. I carabinieri hanno continuato la perquisizione nella sua dimora ed hanno trovato 116,9 grammi di hashish. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio dai carabinieri della compagnia di Saronno.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn