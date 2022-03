x x

CASSANO MAGNAGO – Missione compiuta per il Fbc Saronno con il nuovo mister Gianpaolo Chiodini in panchina: i biancocelesti hanno interrotto la serie negativa (tre sconfitte consecutive) espugnando domenica pomeriggio il campo dell’Union Villa, che perdendo è sprofondata all’ultimo posto in classifica. Gara sui binari dell’equilibrio nel primo tempo, nella ripresa il Saronno ha aumentato il ritmo e trovato il gol.

La cronaca – Nel primo tempo poco da segnalare, al 28′ e 29′ pericoloso Ballabio con un paio di affondi offensivi, prima con uscita di Assoumou fuori area ad anticiparlo di testa e poi tiro alto.

Nella ripresa al 9′ le proteste del Saronno per un atterramento di Girelli in area, al 22′ alto il tiro di Maggiore dopo un’azione personale, al 25′ traversa di Milazzo sugli sviluppi di un corner, al 33′ gol su punizione dal limite di Caruso con deviazione di un difensore a spiazzare il portiere.

Il tabellino

Union Villa Cassano-Fbc Saronno 0-1

UNION VILLA CASSANO: Assoumou, Mencarelli, Martonoia, Signorelli, Paroni, Siano, Shala A., Ruggia, Brebbia (12’ st Rizzardelli), Gningue, Briancesco. A disposizione Rinaldi, Farroni, Adami, Fin, Omodei, Vesco. All. Shala.

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Giudici, Torriani, Maggiore, Girelli (12’ st De Angelis), Bonizzi, Scaccabarozzi, Ballabio, Iacovelli, Milazzo (26’ st Caruso). A disposizione Migliorati, Spinelli, Meroni, Riva, Galli, Longobardi, Viola. All. Chiodini.

Arbitro: Nucini di Treviglio.

Marcatore: 33’ st Caruso (S).

Risultati e classifica

Risultati 25′ giornata: Accademia Inveruno-Solese 3-3, Amici dello sport-Castello Cantù 0-2, Aurora Cmc Uboldese-Valle Olona 0-1, Besnatese-Morazzone 1-1, Gallarate-Solbiatese 1-2, Lentatese-Meda 3-3, Union Villa Cassano-Fbc Saronno 0-1, Universal Solaro-Olimpia 1-0. Classifica: Solbiatese 57 punti, Castello Cantù 40, Morazzone 39, Meda 37, Fbc Saronno e Besnatese 36, Lentatese 35, Aurora Cmc Uboldese 30, Valle Olona e Universal Solaro 26, Accademia Inveruno 21, Gallarate 19, Amici dello sport 18, Solese e Olimpia 16, Union Villa Cassano 15.

