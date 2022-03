x x

SOLARO – Finisce in pareggio la sfida tra Universal Solaro e Accademia Inveruno, i giallorossi partono forte e prendono subito in mano le redini del gioco riuscendo ad avere numerose occasioni senza però riuscire a capitalizzare, almeno fino al 41′ dove Fioroni insacca e manda i suoi negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa arriva la reazione dell’Accademia che entra in campo con mentalità offensiva premendo sull’acceleratore fin dalle prime battute di gioco; il gol ospite, però, arriva solo nel finale di gara al 37′ grazie alla zampata di Savarese sugli sviluppi di una mischia in area di rigore.

Ora per il Solaro è atteso l’impegno infrasettimanale casalingo di mercoledì 23 marzo, contro l’Aurora CMC Uboldese, recupero della 17° giornata del girone A di Promozione.

Universal Solaro – Accademia Inveruno 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, De Giorgi, Parisi, Greco, Panariello, Baglio, D’Elia (25’ st Bottan), Franco, Giglio (39’ st Farioli), Fioroni (25’ st Fabozzi), Somaini (19’ st De Carlo). A disposizione: Cuzzolin, Esopi, Diana, Rotiroti, Legnani, Decarlo, Bottan, Fabozzi, Farioli. All.: Broccanello.

ACCADEMIA INVERUNO: Frattini, Martini, Pisoni, Notareschi (17’ st Venegoni), Ambroso, Vago, Binaghi, Lepori, Rossi (16’ st Li Sacchi), De Cao, Savarese. A disposizione: Pandini, Frigerio L., Pelosi, Frigerio F., Alemani, Medici, Li Sacchi, Mariutti, Venegoni. All.: Galli.

Marcatori: 41′ pt Fioroni (U), 37′ st Savarese (A)