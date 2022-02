x x

SARONNO – Schietto, preparato e pragmatico Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, è stato protagonista ieri sera della serata dedicata alla sanità pubblica organizzata all’Aldo Moro dalla Società della cura.

Un appuntamento che ha visto il delegato regionale fare il punto su contenuti e criticità della nuova legge regionale sulla sanità sia sul fronte dell’iter con cui si è arrivati all’approvazione sia sul fronte delle criticità. Ha spaziando dal tema delle liste d’attesa fino alla cura dei cronici (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO).

Astuti non si è dimenticato dell’ospedale di Saronno e delle necessità dei saronnesi e del territorio partendo dalla necessità di un rilancio e di un potenziamento della struttura che avrebbe già dovuto arrivare. “Con l’ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate, sempre che vada in porto, l’ospedale di Saronno sarà indispensabile. Per questo nell’attesa del nuovo presidio si sarebbe dovuto potenziare e rinnovare quello di Saronno. Uno sviluppo che non abbiamo visto. Ogni tanto leggo di investimenti, di cifre ma concretamente fondi e investimenti non si vedono. E’ un’intollerabile presa in giro ai cittadini saronnesi”.

“Quello di piazzale Borrella è un ospedale in difficoltà che ha bisogno di un piano di rilancio serio – ha continuato Astuti – io ne avevo lanciato uno, pre covid, che mostrava la necessità di un investimento da 50 mila euro. Poi, dopo le accuse arrivatemi di fare demagogia, è arrivato quello da oltre 20 mila euro della Regione ma i problemi del presidio sono rimasti“.

E rilancia: “In questa fase di post covid prepariamo un piano per il rilancio del presidio di Saronno: chiedo aiuto a tutti, prepariamo un piano e mettiamolo a disposizione della Giunta regionale”.

