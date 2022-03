x x

SARONNO – Gabriele ‘Lele’ Figini, allievo del terzo anno del corso di recitazione cinematografica adolescenti di Pav Performing ats village di Saronno, è nel cast di “Snowblack” della prima serie mistery prodotta da Rai Ragazzi.

LA TRAMA

Snow Black, una quattordicenne appassionata di misteri, scompare nel nulla e si risveglia intrappolata in un luogo sconosciuto e oscuro, da cui riesce a chiedere aiuto solo connettendosi con i cellulari dei fratelli Ella e Kennedy Davis. Insieme, i tre ragazzi dovranno far luce su un mistero molto più intricato e pericoloso di quanto possano immaginare.

Un primo box set di 5 episodi accompagnati dal trailer è disponibile su Raiplay. La serie, interamente girata in Lombardia, è basata sull’omonimo libro scritto da Francesca Tassini e Mario Pasqualotto, pubblicato dall’editore Marietti Junior.

Gabriele Figini che interpreta il ruolo di Jacopo non è l’unico collegamento con la città degli amaretti. Nel ruolo del Vice Commissario Parodi anche Michele Maccagno (Premio Enriquez 2017) attore tra i principali del teatro italiano, insegnante del corso Alta Formazione per l’attore di Pav.

Cos’è Pav?

“Performing Arts Village nasce dal desiderio di creare uno spazio identificabile e riconoscibile all’ interno del quale chiunque possa trovare il proprio canale espressivo e creativo. Pav è uno spazio aperto dove poter conoscere se stessi e esprimere al meglio le proprie potenzialità comunicative, divertendosi. Ogni percorso formativo è integrato da incontri, workshop e laboratori con importanti professionisti delle arti dello spettacolo”.

