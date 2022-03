x x

CARONNO PERTUSELLA – Pedone investito a Caronno Pertusella: è successo oggi alle 10.10 in via 4 novembre nelle vicinanze con l’intersezione con viale 5 giornate: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra, il cui equipaggio si è preso cura della donna di 53 anni rimasta ferita. Le condizioni dell’interessata non sono comunque apparse preoccupanti, è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata.

Caduta accidentale a Ceriano Laghetto

A Ceriano Laghetto, alle 10.45, per una caduta accidentale in via Dalla Chiesa è rimasta contusa una pensionata di 80 anni, che era a piedi: soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra, è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese.

