SARONNO – 84enne investito in via Roma a Saronno. E’ grave.

Mentre i mezzi di soccorso e la polizia locale erano ancora impegnati dell’incidente avvenuto in via Roma, dove è stato investito un 84enne, si è verificato un altro grave incidente in viale Prealpi. All’altezza del civico 120 poco dopo le 1530 è avvenuto lo scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro finito rovinosamente a terra. L’uomo, un 43enne, è stato soccorso dal personale dell’automedica di Monza e dall’ambulanza della Croce Viola di Cesate. E’ stato portato all’ospedale in codice giallo per le ferite e le contusioni riportate.

Oltraggio e violenza a pubblico ufficiale sono le accuse a cui dovranno rispondere ai due ucraini, madre e figlio, protagonisti di un movimentato episodio.