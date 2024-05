Città

LIMBIATE / SARONNO – Ultimi preparativi per il tradizionale pellegrinaggio a piedi Limbiate – Saronno è fissato per sabato 25 maggio. Il gesto inizierà con il ritrovo dei pellegrini alle 3:30 del mattino del sabato alla Grotta di Lourdes di Limbiate in via Fratelli Cairoli e si è concluderà nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno con la Celebrazione Eucaristica alle 8. Il percorso del cammino a piedi è di circa 10 chilometri su strada asfaltata pianeggiante, per il rientro è previsto un servizio bus navetta con partenza dal sagrato del Santuario ed arrivo a Limbiate in via Fratelli Cairoli. Il pellegrinaggio si svolge anche in caso di maltempo.

Il pellegrinaggio è aperto a tutti e la partecipazione è libera, non è necessaria iscrizione in anticipo, è sufficiente presentarsi alla partenza. A sostegno delle spese organizzative si suggerisce di donare liberamente un contributo ai banchetti della segreteria che saranno presenti presso la grotta di Limbiate (prima della partenza) oppure all’uscita del Santuario di Saronno (al termine della Santa Messa). Chi non può partecipare al pellegrinaggio può affidare le proprie intenzioni di preghiera (per sè o per i propri cari o amici) che saranno lette durante il cammino verso Saronno e portate in Santuario.

​Il titolo del pellegrinaggio 2024 è “Fate quello che vi dirà” ed è tratto dal vangelo di san Giovanni (cap. 2 ver.5) nel passo che racconta l’episodio delle Nozze di Cana: “L’avvenimento cristiano è Dio che entra nella vita dell’uomo e nella storia. Siamo cristiani perché Egli, Dio, è presente tra noi e sarà presente tutti i giorni fino alla fine del mondo”

