Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito al consiglio comunale aperto dedicato ai disservizi della rete idrica.

Noi di Obiettivo Saronno con il consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo – promotori della mozione che ha portato alla convocazione del Consiglio comunale aperto sulla gestione dell’acqua da parte di Alfa Srl – ringraziamo tutti i saronnesi intervenuti, nonostante il consiglio sia stato convocato in sordina, con scarso preavviso e – fino all’ ultimo momento – senza certezze sull’effettiva presenza dei rappresentanti di Alfa Srl e di ATO.

Ringraziamo anche i rappresentanti di Alfa per la loro disponibilità e la dovizia di spiegazioni su molte questioni, pur rilevando uno stile da “multinazionale”, che in vari momenti ha evidenziato tutta la distanza che separa la società subentrata a Saronno servizi da quella che è stata poi la gestione problematica vissuta dai saronnesi nel passaggio da una realtà locale e vicina ad una vissuta come distante e – nella percezione che hanno avuto i cittadini – poco interessata ai disguidi da loro vissuti. Apprezzabili sicuramente gli sforzi palesati durante il consiglio per la risoluzione dei problemi ed a tal proposito auspichiamo che ci sia la volontà di mantenere aperto nel tempo lo sportello Alfa di Saronno (ini Via Roma, presso la sede di Saronno Servizi), perché sarebbe davvero assurdo che – per i casi in cui è necessario avere chiarimenti di persona – i saronnesi debbano recarsi a Gallarate, città non lontana, ma logisticamente molto scomoda per noi.

Poco chiara anche la parte relativa agli investimenti previsti sull’ acquedotto della nostra città, come ha rilevato nel suo intervento la nostra presidente Novella Ciceroni: “A Saronno abbiamo una rete idrica e fognaria molto datata, che necessita di una manutenzione straordinaria programmata di una certa importanza. Nella mia recente esperienza come assessore ai lavori pubblici, ho sentito parlare il sindaco di circa tre milioni di euro di investimenti, che Alfa avrebbe dovuto spendere su Saronno, in conseguenza del passaggio e dei maggiori oneri sostenuti dai cittadini saronnesi per il costo dell’acqua. La mia domanda è che fine hanno fatto questi soldi, visto che ad ora Alfa risaluta aver speso meno di 300.000 euro per la manutenzione straordinaria”.

Domanda rimasta sospesa nell’aria, così come quella relativa alle pubblicazioni sulla qualità dell’acqua, che – nonostante le spiegazioni tecniche fornite dal rappresentante di Alfa responsabile per questo settore – hanno lasciato insoddisfatti vari cittadini intervenuti. Rileviamo anche che non sono state date risposte – pur in presenza di domande dirette alla rappresentanza di ATO – sulle nuove nomine del Cda di Alfa, che sembra si voglia eleggere in anticipo rispetto alla scadenza naturale. I rappresentanti del CdA vengono votati dai sindaci della Provincia di Varese, molti dei quali sono a fine mandato. Sarebbe quindi corretto che il Cda venisse votato – alla sua scadenza corretta – anche dai nuovi 77 sindaci che governeranno per i prossimi cinque anni e non dalle Amministrazione giunte invece a fine corsa. La questione può sembrare meramente tecnica ai cittadini, ma come sempre dietro alle nomine nei Cda si nascondono equilibri di interessi e potere politico non irrilevanti.

Vogliamo comunque esprimere la nostra grande soddisfazione per essere riusciti a dare ancora una volta voce ai saronnesi, che chiedevano che questa problematica non venisse ignorata dalle istituzioni cittadine. Il consiglio comunale aperto ha dimostrato di essere un luogo di democrazia, e nulla è più democratico dell’acqua, che, come la libertà, non deve essere messa in vendita dalla politica.

