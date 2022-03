x x

CERIANO LAGHETTO – Scelta anche tramite una consultazione online con i propri soci-sostenitori, è arrivata la nuova maglia della Frazione calcistica Dal Pozzo, realtà che milita in Terza categoria e che costituisce un raro esperimento di “calcio popolare”, società completamente auto-finanziata dai propri giocatori, allenatori e tifosi.

È dunque ora disponibile la nuova maglia, griffata Rage sport. Come fanno sapere dal club “la tiratura è al solito abbastanza limitata quindi agli interessati conviene accaparrarsela quanto prima. L’unico modo per averla è venire al campo la domenica quando giochiamo in casa. Il costo è di 45 euro e non c’è bisogno di spiegarvi che il risicato guadagno andrà a coprire le spese vive della società. Appuntamento a domenica, spalti aperti come ormai da consuetudine dalle 12.30, per Dal Pozzo-Legnarello”. Il Dal Pozzo disputa le gare interne a Limbiate. La squadra disputa infatti le partite casalinghe al centro sportivo “Villaggio del sole” di via Corelli.

(foto: le nuove maglie del Dal Pozzo)

