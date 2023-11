ORIGGIO – Gruppo Panchina Rossa Origgio, Avis Origgio e Pro Loco Origgio organizzano un evento sabato 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.

Di mattina verranno presentati i manufatti realizzati con i quadrotti di lana donati dalle persone che hanno aderito all’iniziativa “Insieme verso il 25 novembre” e verranno letti alcuni testi dedicati alle donne.

L’appuntamento è alle 11 alla panchina rossa di Piazza IV novembre, che si trova di fronte al parco pubblico adiacente a Villa Borletti.

Di sera sono in programma poesie, canzoni e letture alle 21 in Villa Borletti, via Dante 63. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Nel corso della serata sarà presentato il progetto di approfondimento sul tema della giornata realizzato da alunne ed alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado G.Schiaparelli di Origgio.

Gli organizzatori ringraziano quanti hanno contribuito alla realizzazione degli eventi, il Comune per il patrocinio e invitano tutti a partecipare.

