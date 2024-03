Cronaca

SARONNO – Appassionata di motori, che sono diventati il suo lavoro, non si sarebbe mai immaginata di diventare vittima della truffa dello specchietto. La saronnese Barbara Premoli, direttrice di Motorinolimits, non solo ma ha messo in fuga i malintenzionati che l’hanno presa di mira ma ha anche registrato e condiviso un video dove racconta l’accaduto “per mettere in guardia tutti e perchè nessuno cada vittima di queste persone”.

E’ successo ieri mattina, alle 10,30, in largo Croce a Origgio. La saronnese a bordo della sua Kia Picanto stava percorrendo la stretta arteria quando ha sentito qualcosa colpire l’auto. L’Audi che era davanti a lei l’ha affiancata: “Ma cosa hai fatto? Stai attenta! Per evitare te ho rotto il cerchione contro il marciapiede”. L’ha apostrofata il conducente della vettura.

Il conducente l’ha invitata ad andare in un vicino parcheggio per “sistemare le cose in fretta”. La saronnese si è limitata però a scendere dall’auto con la borsa. L’uomo ha continuato a inveire contro la donna accusandola anche di avergli rotto lo specchietto e di avergli strisciato la vettura. “Ho spiegato che non possibile che io non ho fatto niente ma continuava ad urlare”. Sempre più preoccupata e pressata dall’uomo la saronnese ha preso il telefonino dicendosi pronta a chiamare il 112. Questo ha scatenato una forte reazione dell’uomo con insulti e parolacce. Alla fine è salito in auto e si è allontanato. Ancora sotto choc la saronnese si è allontanata ed è stata soccorsa: “Mi sono sentita violata e presa in giro. Quando sono risalita in auto mi sono sentita davvero a disagio: ho fatto la poca strada fino a casa. Ma l’ansia e la preoccupazione è stata fortissima”.

Barbara ha però pensando anche ad evitare che simili esperienza capitino ad altri ed ha registrato un lungo video. “Ho subito registrato questo video – conclude Barbara Premoli – ma voglio che tutti sappiano e siano pronti a reagire nel modo corretto. Ringrazio quelle tre signore che mi hanno “raccattata” quando sono scesa dalla macchina barcollando e si sono prese cura di me; gli amici di Casa San Giorgio che mio hanno accudita e abbracciata; i due agenti della Polizia Municipale di Origgio che sono intervenuti, hanno raccolto i miei dati, il mio racconto, la descrizione di quel delinquente, visto la mia macchina, hanno detto che visioneranno tutti i video delle numerose telecamere della via e mi hanno fatto i complimenti perché hanno detto che sono stata bravissima. Adesso aspetto solo che lo prendano e di andare a fare il riconoscimento. Succederà, ne sono certa”.

