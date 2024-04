ilSaronnese

ORIGGIO – Dalle 7 di stamattina, domenica 21 aprile, l’apertura dei cancelli della fiera di Origgio, dove oggi domenica 21 aprile va in scena una bella giornata di festa nell’ambito della 71esima fiera del bestiame e delle merci (qui il programma completo).

Primo evento in programma il concorso morfologico equino, al via alle 10.30 . La bella giornata e una piacevole brezza primaverile hanno accompagnato i tanti visitatori presenti, grandi e piccini, gioiosi di vedere i simpatici animali a quattro zampe sfilare nel grande recinto posto di fronte alle gremite tribune installate. Tanto entusiasmo per l’ingresso della categoria “cavalli da sella italiani”, i primi a “scendere in pista”; eletto vincitore “Magic Car”, condotto da Giada Fortuzzi. Subito dopo, l’entrata degli apprezzatissimi cavalli arabi, seguiti dagli appaloosa e dai pines, poi via via tutti gli altri.

Poco più in là, l’esposizione a cielo aperto di truck e trattori. Gli sgargianti e imponenti mezzi pesanti hanno attirato l’attenzione di tanti curiosi e appassionati che hanno potuto avvicinarsi per apprezzarne i dettagli.

Vicino all’area ristoro, alle 11 si è esibita in concerto l’Academy parade band, corpo musicale di Caronno Pertusella. La performance dei percussionisti e gli effetti coreografici delle portabandiere hanno interessato chi, tra un manicaretto e l’altro, ha seguito da vicino gli abili intrattenitori.

Il programma procede nel pomeriggio alle 14.30 con la gimkana western, emozionante prova di abilità e velocità in cui cavallo e cavaliere devono completare nel minor tempo possibile un percorso a ostacoli, e a seguire il pole bending, altra gara con un percorso a tempo.

Questa sera chiude alle 21 il festival latino-americano con Studio 17 dance & fitness.

Fiera Origgio, dalla gimkana western al concorso morfologico: cavalli protagonisti

