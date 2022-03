x x

CISLAGO – Domenica 27 marzo alle 16, all’auditorium L’Angolo dell’Arte in via Stazione, andrà in scena lo spettacolo con burattini “Pippo L’ippopotamo prepotente”, dedicato ai più piccoli e facente parte della rassegna teatrale “Una nuova stagione”, patrocinata dal Comune. L’ingresso sarà libero e gratuito, l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.

I prossimi appuntamenti saranno:

sabato 9 aprile “Ritorniamo a ridere” all’Auditorium L’Angolo dell’Arte

domenica 24 aprile “Il pozzo delle meraviglie” al Parco Castelbarco.

