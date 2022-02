x x

CISLAGO – Pubblichiamo il comunicato del Comune in merito alla prossima rassegna teatrale.

L’amministrazione comunale organizza e propone la rassegna teatrale “Una nuova stagione” che prevede quattro spettacoli, con stili e linguaggi diversi tra loro, per una programmazione variegata e per tutti. Gli eventi, ad ingresso libero e gratuito, si svolgono nel rispetto delle normative anti covid in vigore. Per accedere all’Auditorium comunale, necessario Green Pass rafforzato dai 12 anni e mascherina Ffp2 dai 6 anni.

Gli spettacoli presentati si svolgeranno nelle seguenti date:

sabato 12 marzo ore 21 “di sabbia e di vento” all’Auditorium L’Angolo dell’Arte

domenica 27 marzo “Pippo e l’ippopotamo prepotente” all’Auditorium L’Angolo dell’Arte

sabato 9 aprile “Ritorniamo a ridere” all’Auditorium L’Angolo dell’Arte

domenica 24 aprile “Il pozzo delle meraviglie” al Parco Castelbarco

