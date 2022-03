x x

VARESE – “Da oggi Comuni, Unione di Comuni, Enti gestori dei parchi potranno accedere al bando di Regione Lombardia per potenziare i sistemi di videosorveglianza nei parchi cittadini e nelle aree protette. Con questi 3,5 milioni di euro vogliamo proteggere i nostri cittadini che loro malgrado si imbattono sempre troppo spesso in episodi di delinquenza anche nella città di Varese. Auspico che l’amministrazione comunale non si faccia sfuggire questa ghiotta occasione”. Ad annunciarlo Emanuele Monti, consigliere comunale e regionale della Lega, in una nota.

“Il mio impegno – continua Emanuele Monti – nella lotta allo spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti continua. Dopo l’approvazione della legge, di cui sono primo firmatario e con cui abbiamo ridefinito il sistema di presa in carico dei pazienti affetti da dipendenze patologiche, il lavoro di Regione Lombardia sul tema non si ferma”. “Con questo bando – precisa – intendiamo promuovere la realizzazione di progetti che prevedono la collocazione, il rinnovo o l’ampliamento di impianti di video-sorveglianza e fototrappole, la cui installazione permette di prevenire, vigilare e sanzionare comportamenti incivili, lesivi della convivenza e talvolta penalmente rilevanti. E lo facciamo con risorse vere che copriranno fino all’80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di 80.000 euro”.

28032022