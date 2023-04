x x

MILANO – Si è insediata oggi la IX Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia”, una nuova commissione permanente del Consiglio regionale lombardo che assorbe parte delle competenze della Commissione sanità della precedente legislatura e aggiunge alcune deleghe importanti come quella della Casa e Housing sociale. Ciò significa che tratterà tutto l’ambito sociosanitario, dalla neuropsichiatria infantile alle dipendenze, le RSA e l’assistenza domiciliare. Un’attenzione particolare sarà dedicata al ruolo della sanità territoriale e alla disabilità. Inoltre, passano alla nuova IX Commissione anche le competenze su famiglia e terzo settore con il rapporto con le associazioni pazienti e del volontariato.

Eletto presidente con tutti i voti della maggioranza è il leghista di Varese Emanuele Monti, classe 1985 dirigente nell’industria cosmetica alla terza legislatura regionale e già presidente della commissione sanità nello scorso mandato, nonché relatore della riforma sanitaria lombarda approvata dall’Aula nel 2022.

A margine della sua elezione Monti ha così commentato: “Ringrazio innanzitutto la Lega e i colleghi di maggioranza del centrodestra per avermi dato fiducia e avermi affidato un ruolo così importante del Consiglio regionale che conferma un percorso istituzionale, nell’ambito della salute e del welfare, intrapreso ormai da molti anni e che mi ha permesso di essere riconfermato tra i consiglieri regionali più votati in questa legislatura. La nuova Commissione Welfare si inquadra in un panorama internazionale in cui l’attenzione alla sostenibilità sociale è un tema estremamente rilevante, soprattutto dal 2015 quando l’Assemblea dell’ONU ha introdotto nell’agenda 2030, tra gli obiettivi di sostenibilità, proprio quello sociale. Per questa ragione – ha sottolineato Monti – si è ritenuto funzionale aggiungere alle competenze della commissione anche la delega alla casa e housing sociale poiché Regione Lombardia con Aler è fortemente impegnata per poter intervenire negli ambiti di maggiore fragilità della nostra società, oltre che affrontare i grandi temi demografici, dalla bassa natalità all’invecchiamento della popolazione. Insieme a tutti i commissari ci metteremo immediatamente al lavoro per venire incontro alle esigenze dei cittadini lombardi”.

Oltre a questo prestigioso incarico Emanuele Monti ricoprirà anche il ruolo di capodelegazione Lega in Commissione Sanità, con l’obiettivo di integrare al meglio le politiche sanitarie e sociosanitarie assistenziali per favorire e semplificare i lavori delle commissioni.

19042023