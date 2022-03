x x

CARONNO PERTUSELLA – Settimana piena per la Caronnese che, dopo la vittoria sulla Lavagnese di sabato, è chiamata a un altro impegno di campionato. Al Comunale arriva il Chieri, settimo in campionato e reduce da due sconfitte consecutive. Ma squadra che nella sua storia è sempre stata una big del campionato di Serie D. Da non sottovalutare, per continuare il percorso salvezza e arrivare con ancora più entusiasmo alla sfida di domenica, al Piola, contro il Novara.

Si gioca con inizio alle 15 per la 11′ giornata di ritorno. Arbitro Simone Moretti di Firenze, assistenti Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Vito Licari di Marsala.

Manuel Scalise: “Vogliamo fare una grande prestazione”

Il tecnico rossoblù Manuel Scalise pensa solo e soltanto alla partita di mercoledì. “La nostra testa è rivolta solo alla gara contro il Chieri. Vogliamo fare una grande prestazione, giochiamo in casa e vogliamo raccogliere i tre punti. Il Chieri è una squadra organizzata, ma noi vogliamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso in questi mesi”.

Gli avversari – Il Chieri

Quattro punti nelle ultime sette partite, dove la squadra di Marco Didu non ha mai vinto. Non certo un momento felice per la formazione torinese, scivolata fuori dalla zona playoff. Cui manca un vero e proprio goleador ma dove non mancano i leader. Giuseppe D’Iglio in mezzo al campo è giocatore di qualità indiscussa, Giuseppe Ponsat con 6 reti l’attaccante di riferimento. Pochi gol segnati (34), pochi anche quelli subiti (30) in una difesa che vede la presenza di giocatori del calibro di Giorgio Conrotto, Fabio Benedetto e Matteo Pautassi. All’andata la partita non si sbloccò, uno 0-0 fotocopia della gara dello scorso anno sempre in terra torinese. A Caronno Pertusella, invece, nella stagione passata vinsero i piemontesi, anche se il computo totale dei precedenti è equilibrato: quattro vittorie del Chieri, tre vittorie rossoblù e tre pareggi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Esposito Francesco, Panicucci Alessandro, Putzolu Tommaso, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

