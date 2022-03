x x

UBOLDO – Quasi cento partecipanti alla giornata del Verde Pulito, tenutasi la scorsa domenica 27 marzo ad Uboldo.

Organizzata dall’amministrazione comunale di Uboldo, nella figura dell’assessore all’Ambiente Carlo Copreni, in collaborazione con il gruppo di Protezione civile e Eco 90, l’associazione locale per la tutela ambientale ambientale, nella mattinata di domenica un centinaio di volontari si sono trovati per ripulire la città. Con ritrovo alle 9 davanti alla biblioteca comunale, la mattinata è trascorsa all’insegna della sensibilizzazione ambientale e della socialità.

Armati di guanti e sacchetti, i partecipanti hanno setacciato e raccolto rifiuti nelle aree verdi comunali. Tutti i rifiuti, tra cui elettrodomestici, copertoni di automobili, una cassaforte e diversi rifiuti di plastica, sono stati trasferiti alla piattaforme ecologica.

