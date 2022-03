x x

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO / LOMAZZO – Tamponamento in via Fermi a Caronno Pertusella: è successo ieri pomeriggio alle 18, si sono scontrate due automobili e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 24 anni ed un ragazzo di 25 anni che sono stati soccorsi dalle due ambulanze, del Sos Uboldo e della Croce azzurra di Rovellasca, che sono accorse sul posto assieme a vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Saronno. Le condizioni dei feriti non sono apparse critiche, da quantificare con precisione i danni, e da chiarire la dinamica del sinistro.

Intossicazione etilica a Saronno: ieri alle 13.45 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese in via San Cristoforo per soccorrere un uomo di 62 anni, trasportato all’ospedale cittadino perchè aveva bevuto troppo; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Tamponamento fra due auto anche a Lomazzo: i feriti sono stati un uomo di 30 ed uno di 40 anni, non sono apparsi in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle 5.45 del mattino lungo la provinciale 23.

(foto archivio)

29032022