Braccio incastrato nel macchinario, operaio ferito gravemente a Gorla Minore

GORLA MINORE – Oggi alle 12.20, a Gorla Minore in via Ambrogio Colombo, per cause in corso di accertamento un operaio di 43 anni, di una ditta che effettua lavorazione del ferro è rimasto incastrato con un arto in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto-Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e estratto il braccio dell’operaio dal macchinario. La persona è stata poi affidata alle cure del personale sanitario, quello di una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e dell’automedica proveniente da Varese: è stato infine trasportato in ospedale San Gerardo di Monza con l’elisoccorso che è stato fatto arrivare da Como e planato nelle vicinanze, ed al momento del ricovero il paziente è apparso in serie condizioni.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

31032022