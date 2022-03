x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al questionario sull’hub vaccinale (qui la diretta della conferenza stampa de ilSaronno).

Il Sindaco Augusto Airoldi, il coordinatore dei medici di Medicina Insubria Emanuele Monti e la coordinatrice dei medici di famiglia di Saronno e Caronno Fabiola Barosso hanno presentato poco fa in conferenza stampa i risultati del questionario somministrato a quasi una sessantina di medici che hanno operato all’hub di via Parini in un anno di attività del centro vaccinale saronnese.

L’88% dei 58 medici intervistati ha espresso il livello più alto possibile nel giudizio complessivo dell’organizzazione, dell’accoglienza, dell’operatività, della professionalità del nostro hub, diventato un riferimento per tanti comuni dell’area del saronnese.

Un risultato importante, ottenuto con tanto sforzo, soprattutto nei primi mesi, quando la situazione generale relativa alla disponibilità dei vaccini era caotica: grazie al lavoro di tutti, ciascuno impegnato per la sua parte, un primo traguardo è stato raggiunto, in termini di numero di vaccinazioni (152.000 a ieri) e di giudizio da parte di chi ha speso tante ore al servizio della comunità.

Quello che è stato fatto con il centro vaccinale di Saronno è un primo tassello di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i vari interlocutori della sanità locale per arrivare all’obiettivo, entro fine anno, della prima casa di comunità saronnese.

