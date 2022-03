x x

ORIGGIO- Continuano i lavori di valorizzazione e potenziamento della splendida area boschiva protetta del Parco dei Mughetti. Dopo la recente rimozione di cumuli di inerti e i progetti di salvaguardia delle specie aviarie locali, il 28 marzo è stata inaugurata la nuova aula didattica all’aperto per gli alunni delle scuole di Origgio. Gli scolari potranno qui svolgere lezioni in maniera innovativa e usufruendo dei benefici offerti dallo studiare in spazi aperti e immersi nel verde.

Per chi volesse ecco come è possibile raggiungere l’area: a piedi o in bicicletta passando dalla Cascina Leva (Via Cerro 251 a Uboldo), seguendo la segnaletica dei percorsi del Parco verso il torrente Bozzente e cercando la bandiera del Parco.

