SARONNO – Ha notato un oggetto colorato per strada, si è avvicinata e recuperandolo si è accorta che era un iPad ancora funzionante. L’ha preso e l’ha portato alla centrale operativa della polizia locale in piazza Repubblica dove in poche ore il personale ha identificato e rintracciato il proprietario. Quando ha ricevuto la chiamata era davvero entusiasta. Il 23enne di Limbiate ha spiegato di aver perso il proprio iPad lo scorso 25 marzo a Saronno. Probabilmente l’aveva lasciato sul tetto dell’auto dopo averlo appoggiato per aprire la portiera e alla prima curva il dispositivo era “volato”. Si è conclusa così martedì sera alle 21,30 la disavventura del giovane che arrivato in comando ha recupero il proprio dispositivo con tutti i suoi dati intatti.

