COGLIATE / MOZZATE / BREGNANO – Ieri a Mozzate, alle 17, sull’ex statale Varesina è stato investito un giovane pedone: si tratta di un ragazzino di 12 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno e dell’automedica arrivata da Varese, sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cantù. Al di là dello spavento, il giovane – trasportato all’ospedale di Tradate per essere medicato – non ha riportato gravi conseguenze. Il sinistro è avvenuto vicino all’incrocio con via Pellico.

Incidente stradale ieri alle 16.30 a Bregnano in via Cavour: nello scontro fra una autovettura ed una motocicletta è rimasta ferita una ragazza di 17 anni. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed è arrivata l’automedica proveniente da Como. La giovane, che ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparsa in pericolo di vita, è stata trasportato con l’autolettiga all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ciclista investito a Cogliate: è successo ieri in via Fornaci, dove è intervenuta una ambulanza della Croce viola per soccorrere il ferito, un uomo di 53 anni, che ha comunque riportato solo lievi lesioni, tanto che non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

01042022