MALNATE – Al Gurion field di Malnate si è disputata la prima partita di campionato italiano di baseball per ciechi e ipovedenti, la formazione di casa, capitanata dal saronnese Giuseppe Rosafio, ha portato a casa una vittoria sulla leonessa Brescia fissando un risultato sul sei a uno. Nonostante le piogge dei giorni precedenti e le condizioni del campo pesanti, a correre tra le basi si è distinto anche l’uboldese Massimiliano Neto Che nel terzo inning portava a casa un punto molto importante. Prossimo appuntamento per il Patrini di Malnate presso il campo di Perugia sabato 9 aprile alle 15 contro i Gli Umbria Redskins.

(foto: scivolata di Rosafio)

